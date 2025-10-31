Bücherei in Echterdingen: Wie hilft der Lesehund Nele Kindern beim Lesen?

1 Emma und Nele: Die Neunjährige lässt sich von dem Golden Retriever beim Lesen helfen. Foto: Torsten Schöll

Seit März dieses Jahres gibt es in der Stadtbücherei in Echterdingen an ausgewählten Tagen Hunde, die Kindern beim Lesen zuhören.











﻿Emma liest gerne, und Hunde mag sie auch – sehr sogar. Kommt beides zusammen, ist die Neunjährige überglücklich, weshalb sie nicht zum ersten Mal in der Stadtbücherei Echterdingen zu Besuch ist, wenn ihr „Lesehündin“ Nele beim Vorlesen zuhören darf. Nele, eine sechsjährige Golden-Retriever-Dame mit flauschig weißem Fell, ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Gemächlich trottet sie durch die Regalreihen, freut sich, wenn man sie streichelt, gähnt zwischendurch und legt sich dann entspannt auf ihre Decke, die ihr Heidi Nowak mit in die Echterdinger Stadtbücherei gebracht hat.