1 Weltmeister Max Verstappen (li.) und Red-Bull-Konsulent Helmut Marko bei der WM-Party in Suzuka am vergangenen Sonntag. Foto: IMAGO//nordphoto

Rennstall Red Bull um Weltmeister Max Verstappen hat 2021 das Budgetlimit überschritten. Eine reine Geldstrafe wäre zu wenig, die Aberkennung des WM-Titels für den Niederländer zu viel, meint Sportredakteur Jürgen Kemmner.















Link kopiert

Red Bull hat 2021 das Budgetlimit überschritten. Laut Automobil-Weltverband Fia war es ein geringes Vergehen. Aber es handelt sich um eine Verletzung der Regeln, und darauf wird eine Strafe folgen. Bei Motorsportfreunden steigt das Unbehagen, denn die Formel-1-Regelhüter haben sich in der Vergangenheit schwergetan, salomonische, gerechte Urteile zu fällen. In dem Fall aus dem Jahr 2021 wirkt nach, dass Max Verstappen der Titel durch eine höchstumstrittene Entscheidung des Rennleiters in Abu Dhabi in den Schoß gelegt worden ist.