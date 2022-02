TV-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ Tony Shalhoub und Kevin Pollak im Gespräch

Die Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ kommt in den 1960ern an, die Titelheldin ist plötzlich arbeitslos, ein Familientreffen in einem Vergnügungspark eskaliert, und Tony Shalhoub und Kevin Pollak, die Midge Maisels Vater und Schwiegervater spielen, haben viel Spaß.