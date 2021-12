Stolpersteine in Esslingen gestohlen Die Erinnerung ist stärker

Zehntausende Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig bereits verlegt, um an NS-Oper zu erinnern – einige auch in Esslingen. Nun haben Unbekannte zwei der kleinen Gedenktafeln in der Obertorstraße gestohlen. Der Verein Denk-Zeichen will umgehend ein Zeichen setzen und erhält Unterstützung von OB Matthias Klopfer.