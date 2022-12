1 Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn hoch zu Ross Foto: IMAGO/Heritage Images/IMAGO/? Fine Art Images/Heritage Images

Man kennt die Lieblingsaristokratin der Habsburger mittlerweile in allen Lebenslagen. Doch die furiose Damenreiterinnen-Perspektive, in der sie der Roman „Sisi“ von Karen Duve zeigt, ist neu – und umwerfend komisch.















Weihnachten auf Gödöllö ist schlicht, viel friedlicher und intimer als in Wien. Im neun Meter hohen Festsaal steht ein Tannenbaum, der bis zur Decke reicht – was man in kaiserlichen Kreisen eben so schlicht nennt. Vergoldete Nüsse, Tannenzapfen, Äpfel, darunter Schokobonbons vom Wiener Hofzuckerbäcker Demel, später stellt sich heraus, dass der Kronprinz jedes einzelne schon angebissen hat.