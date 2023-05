5 Panoramablick: Wohnhaus mit Aussicht in Portugal, „Cercal House“ in Alentejo in Portugal, entworfen von Atelier Data aus Lissabon. Foto: Richard John Seymour/The Mediterranean Home, gestalten 2022

Villa La Grintosa, Casa Azul, Merikas Beach House – Namen, die verheißungsvoll klingen, nach Sommer, Leichtigkeit, nach schönen Häusern mit Blick aufs Meer oder südliche Landschaften. Gebäude, die diese Namen tragen und viele mehr, sind in dem Bildband „The Mediterranean Home“ versammelt.

Das Buch stellt mediterrane Wohnkonzepte von Italien, über Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich bis Marokko und den Libanon vor. Mediterran ist, wie im Vorwort zu lesen, nicht nur Sonne, Strand und Meer, sondern eine vielfältige Kulturregion. Und die zeigt sich auch in unterschiedlichen Handwerks- und Architektur-Traditionen.

Grandiose Ausblicke

Klassische Steinhäuser und alte, renovierte italienische Rundhäuser mit konischem Dach, Trullo genannt, finden sich ebenso in dem Buch wie rote Ziegelvillen und strahlend weiße Neubauten; in den Innenräumen geht es häufig minimalistisch zu. Viel Weiß, Naturfarbe ist zu sehen, die zurückhaltende Innenarchitektur und Architektur setzt lieber die Natur in Szene, mit Ausblicken auf wilde Landschaften, gepflegte Gärten, das Meer.

Auch Architekturklassiker sind unter den in kurzen Texten und mit vielen Bildern präsentierten Häusern zu finden, die kleine Hütte „Le Cabanon“ von Le Corbusier in Roquebrune-Cap-Martin in Frankreich, und die inzwischen restaurierte Villa E 1027 aus dem Jahr 1929 von Eileen Gray. Ein Bauhaus-Juwel mit Flachdach und klarer Linienführung, das für Besucher geöffnet ist, wenn sie sich lange genug im voraus anmelden. Einblicke gibt es außerdem in Antoni Bonet i Castellanas rationalistisches Meisterwerk, „Casa Gomis“ in Barcelona von 1963.

Interieurs mit natürlichen Materialien

Die Bilder bieten Einrichtungsanregungen auch für alle, die südlich heitere Interieurs schätzen – häufig findet sich Naturmaterial wie Leinen, Rattan, Bast mit Stein, Lehm und Holz kombiniert, akzentuiert mit kräftigen Farben, Azurblau oder Zitronengelb, bei Möbeln und Accessoires.

Übergänge zwischen Innen und Außen sind oft fließend. Kühle Rückzugsräume für die heißen Stunden finden sich fast überall, doch das Leben findet im Freien statt – auf dem Flachdach mit hellblauen Loungesofa-Elementen wie im „Avlakia House“ von ARP (Architecture Research Practice) in Griechenland oder auf Schatten spendenden überdachten Terrassen wie in der „Casa Morelli“ in Italien, gestaltet von Studio Holzrausch aus München. Die im Buch präsentierte Architektur und die Wohnbeispiele zu begutachten, vertreibt die Wartezeit auf warme, entspannte Sommertage aufs Inspirierendste.

Info

Buch

The Mediterranean Home, herausgegeben von Robert Klanten und Rosie Flanagan. Texte (in englischer Sprache) von George Upton, Anna Southgate, Molly Mandell und James Burke. Gestalten-Verlag, Berlin. 286 Seiten, 50 Euro. gestalten.com