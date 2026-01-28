Buchliebhaber schreiben: Literarische Liebeserklärungen an die Esslinger Stadtbücherei
1
Für Silke Wollinger-Helwig ist die Esslinger Stadtbücherei ein Herzensort. Foto: Roberto Bulgrin

Bibliotheken sind Glücksorte für viele. Freunde der Esslinger Stadtbücherei haben über ihren Lieblingsort geschrieben. Nun wurden ihre Texte in einer Lesung vorgestellt.

Schon der Römer Cicero wusste: „Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen.“ Bis heute empfinden viele Menschen ganz genau so. Bibliotheken sind Orte des Wissens und der Kultur, des Lernens und des Lesens, sie sind Orte der Begegnung und des Innehaltens. Und sie haben im Leben vieler Menschen ihren festen Platz. Was ihre Bibliothek für sie bedeutet, haben Esslingerinnen und Esslinger in einem Büchlein festgehalten, das der Förderverein der Stadtbücherei unter dem Titel „Ich und meine Bücherei“ veröffentlicht hat. Einige der Texte hat die Initiative für den Bürgerentscheid am 8. März nun im Café Hygge präsentiert. Dass die Plätze knapp wurden, lässt großes Interesse an der Zukunft der Stadtbücherei ahnen.

