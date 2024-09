Buchhandlungspreis für Die Zeitgenossen: Buchladen in Esslingen mit bundesweitem Preis ausgezeichnet

1 Ulrike von Seyerl, Petra Franke, Silke Wollinger-Helwig, Maureen Honeyman-Ramuschkat, Bert Heim und Ingrid Briggl (von links) sind nur einige der vielen Buch-Enthusiasten, die sich für die Esslinger Buchhandlung Die Zeitgenossen stark machen. Foto: Roberto Bulgri/n

Der Buchladen Die Zeitgenossen in der Esslinger Strohstraße darf sich künftig mit dem Deutschen Buchhandlungspreis schmücken: Ein profiliertes Sortiment, ein engagiertes Kulturprogramm und der Anspruch, ein Treffpunkt zu sein, prägen das Profil.











Für die Kulturstaatsministerin Claudia Roth sind Buchhändlerinnen und Buchhändler „Garanten des freien Wortes“. Genau so hat sich der Buchladen Die Zeitgenossen immer verstanden. Der Geschäftsgründer Bert Heim ist eine Institution in Esslingen – seit seinem Abschied in den Ruhestand wird das Geschäft von einer Genossenschaft geführt. Ein profiliertes Sortiment, ein engagiertes Kulturprogramm und der Anspruch, ein Treffpunkt in der Innenstadt zu sein, prägen das Profil der Buchhandlung in der Strohstraße. Für ihre Arbeit wurden Die Zeitgenossen nun mit dem Deutschen Buchhandlungspreis als „hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnet und mit einem Preisgeld von 7000 Euro bedacht – als einziger Preisträger aus dem Kreis Esslingen.