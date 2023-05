1 Der Tatverdächtige wurde kurz nach dem Angriff festgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Am Freitagmittag greift ein Mann in einer Tübinger Buchhandlung eine Frau mit einem Messer an. Der Tatverdächtige wird festgenommen, die Ermittlungen vor Ort dauern an.















Am Freitagmittag hat in einer Buchhandlung in Tübingen ein Mann eine Kundin mit einem Messer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei sagt, fand der Angriff in der Straße Lange Gasse kurz vor 12 Uhr statt.

Der mutmaßliche Täter konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Die Verletzte muss derzeit in einem Krankenhaus versorgt werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war rund zwei Stunden nach der Attacke noch nicht klar. Auch zum Motiv dauern die Ermittlungen noch an.

Der Bereich um den Buchladen ist abgesperrt, Spezialisten der Kriminaltechnik sichern Spuren. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht laut Polizeisprecher Christian Wörner nicht. „Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach dem Angriff festgenommen, aktuell ist noch nicht davon auszugehen, dass er das Opfer vorher kannte“, sagt Wörner. Am Nachmittag wollen Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Informationen veröffentlichen.