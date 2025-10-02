Buchhändlerin gestorben: Das „Buch und Spiel“ in Stuttgart war ihr Leben – Trauer um Marie-Luise Zeuch

Das „Buch und Spiel“ in Stuttgart war ihr Leben – Trauer um Marie-Luise Zeuch

1 Marie-Luise Zeuch in ihrem Laden – am vergangenen Dienstag ist sie überraschend gestorben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die meisten Familien im Stuttgarter Westen dürften Marie-Luise Zeuch gekannt haben. Wenige Tage vor Schließung ihres Ladens ist sie nun überraschend gestorben.











Viele ihrer kleinen oder auch großen „Leseratten“, wie sie sie liebevoll genannt hat, haben in den vergangenen Tagen bei „Buch und Spiel“ vorbeigesehen, um sich zu verabschieden. Darunter war auch eine angehende Studentin, die Marie-Luise Zeuch schon kannte, als sie ein Baby war. Bevor die junge Frau nach Hamburg zieht, wollte sie noch einmal vorbeischauen, um Danke zu sagen. Von anderen wusste Marie-Luise Zeuch, dass sie noch vorbeikommen würden in den nächsten Tagen.