Buchautor Wilfried Härle aus Ostfildern: Offene Religion – Streitgespräche über Urknall und Schöpfung

1 Der Theologe Wilfried Härle mit einer Büste, die ihn mit der Kopfbedeckung Martin Luthers zeigt. Foto: Ines Rudel

Glauben und Zweifel konfrontiert der Theologieprofessor Wilfried Härle in seinem Dialogband „Ja aber!“. In Kemnat diskutiert er am 9. April über seine Streitgespräche.











Über Glauben und Zweifel will der Theologieprofessor Wilfried Härle mit Christen diskutieren. Am Mittwoch, 9. April, kommt er ab 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in Kemnat, um über sein Buch „Ja aber! Ein Streitgespräch zwischen Glauben und Zweifel“ zu sprechen. Theologische Themen auf einem niederschwelligen Niveau zu vermitteln, das war dem 84-jährigen immer wichtig. Dabei will er offen für andere Perspektiven sein. In seinem Buch kommen deshalb unterschiedliche Sichtweisen zur Sprache.

Ein religiöses Streitgespräch

In einer Reihe zur Passionszeit hat Thomas Ebinger, evangelischer Pfarrer in Kemnat, mit einer kleinen Gruppe ausgewählte Kapitel aus Härles Buch gelesen, das 2025 im Verlag De Gruyter erschienen ist (186 Seiten, 29,95 Euro). Da lässt der emeritierte Professor, der an den Universitäten Marburg und Heidelberg Systematische Theologie und Ethik lehrte und in diesen Bereichen auch forschte, zwei Gesprächspartner über wichtige Glaubensfragen diskutieren. Entstand die Welt durch den Urknall? Oder widerlegt der Schöpfungsglaube diese Theorie?

„Diese und andere Fragen möchte ich einem möglicht breiten Kreis vermitteln“, sagt Härle. Dabei geht es ihm um ein sorgfältiges Austauschen der Argumente. Der Theorieprofessor hat nach seiner Tätigkeit an den Hochschulen als Pfarrer im Seniorenstift Augustinum in Stuttgart gearbeitet. Diese Zeit hat Härle genossen. „Mit den unterschiedlichsten Menschen nicht nur über theologische Fragen ins Gespräch zu kommen“, das hat ihm Freude gemacht. Jetzt lebt er in Nellingen und hat von seiner Wohnung aus einen herrlichen Blick über die Filder.

Religiöse Themen betrachtet Wilfried Härle aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Foto: Ines Rudel

Das Schachspiel als Denkgerüst

Auf der Titelseite sind Schachfiguren abgebildet. Das königliche Spiel hat für den Wissenschaftler eine besondere Bedeutung. Das lässt sich auf sein Buch übertragen. Es ist in Dialogen geschrieben, die sich nicht allein an ein Fachpublikum richten. Mal ist der eine, mal der andere am Zug. Härle wünscht sich, dass die Texte im Religionsunterricht, in Gemeindegruppen, aber auch in privaten Kreisen gelesen werden. Gerade in der heutigen Zeit findet er es wichtig, „die Sicht der anderen Menschen zu verstehen und zuzuhören.“ Viel zu oft gelte in Politik und Gesellschaft nur eine Meinung. In den pointiert und sehr gut verständlichen Dialogen werden wesentliche Fragen der Existenz verhandelt. Die Kunst des Überzeugens beherrscht der Wissenschaftler.

„Ist der Glaube an Gott mit dem Leiden vereinbar?“

Die Frage „Ist der Glaube an Gott mit dem Leiden vereinbar?“ ist aus seiner Sicht für alle Menschen interessant. Der gläubige Mensch sieht da auf der Grundlage der Bibel „einen Zusammenhang zwischen Leiden und Liebe“, während der andere das Leiden „als göttliche Erziehungsmaßnahme“ abtut, die den Menschen so „als etwas Positives“ verkauft werden soll. Das sei „eine kritikwürdige Form von Schwarzer Pädagogik“. Dass der Glaube Menschen auch Trost und eine übergeordnete Perspektive bieten kann, das kommt in diesem Gespräch sehr überzeugend zum Tragen.

Nun freut sich der emeritierte Professor auf einen regen Austausch mit Christen aller Konfessionen in Kemnat. Pfarrer Thomas Ebinger freut sich auf das Gespräch mit dem Autors am Ende seines Leseprojekts. „Über die Themen, die Wilfried Härle in seinem Buch aufwirft, muss man einfach sprechen“, findet Thomas Ebinger. Er wünscht sich gemeinsam mit der Gruppe „einen regen Austausch mit dem Theologen“.