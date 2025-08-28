Buch über Marc Aurel: Cool bleiben – diese Esslingerin ist der Gelassenheit auf der Spur

Cool bleiben – diese Esslingerin ist der Gelassenheit auf der Spur

1 Die Esslingerin Uta Korzeniewski, promovierte Philologin, hat ein Buch über die Stoiker geschrieben, das ebenso informativ wie unterhaltsam zeigt, dass diese philosophische Schule helfen kann, das Leben in einer komplexen Welt zu bewältigen. Foto: Gaby Weiß

Die Esslingerin Uta Korzeniewski hat ein Buch über Marc Aurel und die Stoiker geschrieben. Es zeigt, dass die antike Philosophie der Gelassenheit Nutzen in heutiger Zeit haben kann.











Nicht nur George Washington und Friedrich der Große zu ihrer Zeit, sondern auch Politiker, Leistungssportler und Manager heutzutage entdecken die Lehren des Stoizismus für sich: Die antiken Philosophen wie Marc Aurel, Seneca oder Epiktet, die vor mehr als 2000 Jahren lebten, waren davon überzeugt, den Herausforderungen des Alltags in unsicheren Zeiten mit Selbstbeherrschung und Gelassenheit begegnen zu können.