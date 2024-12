Buch über Flüchtlingsfamilie in Aichwald: Tragik, Trauer und ein wenig Liebe

1 Liebe mit Hindernissen: Eduard und Viktoria überstanden stürmische Zeiten. Foto: / privat

Viktoria Kollroß ist aufmüpfig. Doch der Vater zwingt die 1904 Geborene, einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt. Das Schicksal einer starken Frauenfigur – Marianne Brugger aus Aichwald hat das Leben ihrer Großmutter aufgeschrieben.











Auf der historischen Aufnahme wirken sie wie eine Einheit. Viktoria und Eduard scheinen ein eingespieltes Team gewesen zu sein, das miteinander durch dick und dünn ging. Dabei hatte sie ihr Herz an einen anderen verschenkt. Diese Tragik, aber auch andere Tragödien und viel Trauer prägten Viktorias Leben zuerst im Böhmerwald in der heutigen Tschechischen Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg im Kreis Esslingen. Ihre Enkelin, Marianne Brugger aus Aichwald-Aichelberg, hat Viktorias Leben aufgeschrieben und in ihrem Buch „Böhmerwaldgeraune“ große Weltgeschichte in den kleinen Privatbereich ihrer familiären Vergangenheit gepresst.