Buch aus der Esslinger Kirchenbibliothek: Strafen und Bußen waren grausam

1 Kritische Kommentare flogen raus: Die Neuauflage der „Heiligen Ceremonien“ von 1744 ist eine zahmere Version des Originals. Foto: Michael Saile

Es sorgte für Globalität, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab: Das Buch „Heilige Ceremonien“ aus dem Besitz der Esslinger Kirchenbibliothek nimmt seine Leser mit auf eine mentale Weltreise und lässt sie auch immer wieder erschauern.











Link kopiert

Die große weite Welt wurde hier zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Durch die Seiten weht sanft ein Hauch von Exotik. Erschauern kann der Leser auch. Und es gibt Bilder, in denen sich der Betrachter angesichts ihrer überschäumenden Opulenz, ihrer Personenfülle, ihrem detaillierten Gestaltungsreichtum verlieren kann. Mit ihren „Heiligen Ceremonien“ haben der Illustrator Bernard Picart und der Herausgeber Jean Frédéric Bernard in den Jahren 1722 und 1723 ein globales Werke über religiöse Bräuche geschaffen, lange bevor es den Begriff „Globalität“ überhaupt gab. Die überarbeitete, 1744 erschienene Neuauflage ihres Buches ist ab Dienstag, 3. Dezember, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt zu sehen. Der gedruckte Schatz stammt aus den Beständen der Esslinger Kirchenbibliothek, die in der Stadtkirche St. Dionys untergebracht ist.