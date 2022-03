Ein ewiger „Summer of 69“

5 Bryan Adams 2019 auf Burg Clam in Österreich Foto: imago images//udi Gigler

Bryan Adams feiert auf seinem neuen Album „So happy it hurts“, dass man sich die komplizierte Welt einfach auch simpel und schön denken kann.















„Summer of 69“ (1984) ist der Evergreen des kanadischen Sängers und Gitarristen Bryan Adams. Er vermittelt darin mit einem simplen Riff und einer griffigen Melodie sehr universell ein Lebensgefühl von amerikanischer Jugend. Das Rätsel daran: Adams ist Jahrgang 1959, er war 1969 also zehn Jahre alt – wie konnte er da in einer Band spielen, „bis seine Finger bluteten“, und die Frau seines Lebens finden? Mit keiner Silbe erwähnt er, dass 1969 der Sommer von Woodstock war, des ersten großen Popfestivals, des Höhepunkts einer globalen Jugendbewegung, die mit Protesten gegen den Vietnam-Krieg und für Bürgerrechte die westlichen Gesellschaften geöffnet und fundamental verändert hat. Wieso nicht? Er war nicht dabei, klar, aber das ist nicht alles.