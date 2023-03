1 Die Polizei ermittelt gegen die Täterinnen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Heide in Schleswig-Holstein haben mehrere Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren eine 13-Jährige brutal geschlagen und gedemütigt. Ein Video davon sorgt für Entsetzen.















Es sind Szenen, die für Entsetzen sorgen. In Heide in Schleswig-Holstein hat eine Mädchen-Gruppe eine 13-Jährige auf brutalste Art und Weise geschlagen und gedemütigt. Die Attacken seien laut Astrid Heidorn, Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe, zudem mit dem Smartphone gefilmt worden. Ausschnitte davon landeten nun in den sozialen Netzwerken und sorgen dort für Wut und Fassungslosigkeit.

Ermittlungen der Polizei laufen

Es ist unter anderem zu sehen, wie die 13-Jährige mit Schlägen ins Gesicht malträtiert wird. Zudem wird das Opfer von den Angreiferinnen im Alter von 12 bis 17 Jahren angespuckt und mit Cola übergossen. Immer wieder bricht das Mädchen in Tränen aus und wird daraufhin wieder attackiert oder angeschrien. Die brutale Tat datiert vom 21. Februar – laut NDR laufen die Ermittlungen seither auf Hochtouren. „Alle Tatverdächtigen sind inzwischen bekannt“, so die Sprecherin gegenüber dem Sender. Erst als ein Passant einschritt, sollen die Mädchen von ihrem Opfer abgelassen haben und geflüchtet sein. „Er hat die Gefahr erkannt, in der meine Tochter war, hat sie zu sich genommen, als sie ihn um Hilfe bat. Wir sind ihm sehr dankbar“, sagte die Mutter der „Schleswig-Holsteinische Zeitung“. Zudem berichtet sie, dass das Video nur Ausschnitte der Tortur zeige. So seien auf der Wange ihrer Tochter auch Zigaretten ausgedrückt und ihre Haare angezündet worden. Die 13-Jährige sei bis heute in einer Tagesklinik, wo sich „Ärzte um sie kümmern“.

Handy und Jacke gestohlen

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch ein Raub stehe noch im Raum, heißt es von der Sprecherin weiter. So sei dem Opfer die Jacke und das Smartphone gestohlen worden. „Die Tatverdächtigen sind zwischen 12 und 17 Jahre alt. Und das bedeutet eben auch, dass wir strafunmündige Kinder dabei haben, aber auch Minderjährige.“