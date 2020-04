1 Die Schlägerei ereignete sich am Mittwochabend. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 24-jähriger Mann und seine 22-jährige Begleitung sind am Mittwochabend in Esslingen von einer sechsköpfigen Gruppe brutal attackiert worden. Erst als sich fünf weitere Personen näherten, ließen die Täter von ihren Opfern ab.

Esslingen - Am Mittwochabend haben in der Esslinger Achalmstraße sechs Personen auf einen 24-Jährigen und seine 22-jährige Begleitung eingeschlagen. Die Gruppe war gegen 22.45 Uhr zu Fuß in Richtung Zollberg unterwegs – dort traf sie auf den Mann und seine Freundin, die in Richtung Nellingen gingen. Bei der Begegnung kam es aus bislang unbekanntem Grund zu einem Disput, in dessen Verlauf die sechsköpfige Gruppierung auf den 24-Jährigen einschlug und -trat. Die Freundin des Opfers ging dazwischen und wurde daraufhin ebenfalls geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen. Als sich fünf weitere, unbeteiligte Personen näherten, ließen die Verdächtigen von ihren Opfern ab.

Der 24-Jährige erlitt Verletzungen, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Auch die 22-jährige Frau trug leichte Verletzungen davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei 18 und 22 Jahre alte Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Berkheim zu den weiteren Beteiligten und dem genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern noch an.