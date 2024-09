Brunnenfest in Hegensberg: Gemeinsinn und Miteinander werden gepflegt

8 Schnell zugreifen: Beim Kuchenstand war der Andrang groß. Foto: Petra Weber-Obrock

Am Samstag waren die Einwohner der Stadtteile „Am Berg“ von 11 bis 17 Uhr zum Brunnenfest in der Ortsmitte von Hegensberg geladen. Es herrschte Prachtwetter, das man sich gar nicht schöner hätte bestellen können. Das Brunnenfest findet seit 2012 alle zwei Jahre abwechselnd zum „Bergfest“ statt und wird vom Förderverein „Wir vom Berg “ organisiert. Mittags wurde der Grill angeworfen. Um 14 Uhr lag der Duft nach knuspriger Bratwurst in der Luft. Auch wenn sich die Festlesbänke da noch nicht ganz gefüllt hatten, genossen viele ältere Bürger und ein paar junge Familien das freundliche Miteinander und die süßen und herzhaften Leckereien.

Die kaputte Pumpe am großen Brunnen soll repariert werden

Ein Stück Birnenkuchen und eine Tasse Kaffee, was will man mehr? Am Crêpes- und am Kuchenstand herrschte Hochbetrieb. Dort sorgten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen fürs leibliche Wohl. Viele leckere Kuchen waren extra für das Fest gebacken worden. Wem der Sinn nach Deftigem stand, der durfte einen duftenden Zwiebelkuchen probieren. „Der ist vom Flo Dieringer, der die Bäckerei Haubensak übernommen hat“, wusste eine Helferin. „Da haben wir früher unsere Kuchen gelagert und können es auch heute noch tun.“ Charlotte Kühweg war extra aus Hohenkreuz gekommen. „Gezielt vom anderen Buckel“, sagte sie und betonte, dass sie das Brunnenfest und die Vereine unterstützen wolle.

Wie immer lässt der Förderverein „Wir vom Berg e.V.“ die Einnahmen einem guten Zweck zukommen. Diesmal finanziert er die Reparatur der Pumpe des großen Brunnens, der im Sommer nicht nur Familien mit Kindern auf den Platz lockt. „Wir wollen allen ein bisschen was Gutes tun“, sagte Ralf Morsch, der Erste Vorsitzende des Fördervereins, mit einem Augenzwinkern. Der Zusammenschluss „Wir vom Berg“ verbindet die Stadtteile Hegensberg, Liebersbronn, Oberhof und Kimmichsweiler und vernetzt die Vereine. Er hat die Förderung der Kultur und des Gemeinsinns zum Ziel, indem er etwa unter dem Motto „Stadt-Land-Talk“ Gesprächsrunden veranstaltet. Auch die Heimatstube in Liebersbronn wurde auf seine Anregung hin mit Exponaten zur Ortsgeschichte ausgestattet. Mit dem Erlös der Feste hat man auch schon einen Defibrillator für die Turnhalle in Hegensberg finanziert. Die neue Sporthalle an der Römerstraße wird demnächst nachziehen.

Gemütlichkeit und ein gutes Miteinander, das liegt den Leuten hier im Blut. Fast fühlt man sich „Auf dem Dorf.“ Morsch freut sich aber auch über die gute Anbindung an die Stadt. Schade findet er, dass beim Brunnenfest keine große Mostaktion mehr stattfindet. Früher hat der Obst- und Gartenbauverein Hegensberg/Liebersbronn die Kinder der Grundschule zum Saftpressen eingeladen. „Das gehörte traditionell zum Apfelprojekt der Schule dazu“, erinnerte sich der Erste Vorsitzende des OGV, Heinz Möhle, nicht ohne Wehmut. Die Hänge über dem Neckartal seien ja gewachsenes Streuobstgebiet, das es zu erhalten gelte. Die Kinder hätten leidenschaftlich gern geraspelt und gepresst. Nachher durften sie den Süßmost kosten. Heute kann der Verein die Aktion personell nicht mehr stemmen.

Die Älteren werden weniger und den Jüngeren fehlt häufig die Zeit

Möhle beobachtet neben dem Generationswandel auch eine Veränderung der Motivation. Abgesehen davon, dass die Älteren weniger werden, fehle den Jüngeren die Zeit, sich dauerhaft einzubringen. Einen sinnvollen Einsatzort fand der OGV am Samstag trotzdem. Statt an der Mostpresse engagierten sich die Vereinsdamen mit viel Begeisterung und guter Laune beim Crêpes backen.