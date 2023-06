Brunnen in Stuttgart

1 Eingezäunter Brunnen an der Staatsgalerie. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei dem warmen Wetter sind Brunnen in der Stadt besonders wichtig. Angesichts der Zäune rund um die große Brunnenanlage bei der Staatsgalerie stellt sich die Frage: Ist was kaputt?















Wo Bauzäune stehen, da ist häufig etwas zu reparieren. Dieser Gedanke kommt Passanten, die aktuell an den großen Brunnen zwischen Haus der Geschichte und Staatsgalerie an der B 14 vorbeigehen. Sind die Brunnen, die lange außer Betrieb waren, etwa wieder kaputt? Das zuständige Finanzministerium beruhigt: „Der Bauzaun dient dem Schutz der Fliesen im Rahmen der jährlichen Wartung der Brunnentechnik.“ Geprüft würden die Leitungen und Pumpen,erklärt Sprecher Sebastian Engelmann. Schäden gebe es keine. „Das ist ja auch alles noch recht neu.“

In der Tat: Anfang vergangenen Jahres waren die für rund eine Million Euro sanierten Brunnen nach vierjähriger Pause wieder in Dauerbetrieb genommen worden. An dem Dauerbetrieb wird sich laut Finanzministerin auch nichts ändern. „Anfang der Woche sollte der Bauzaun auch wieder weg sein“, sagt Sprecher Engelmann.