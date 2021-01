1 Auf der Schleyerbrücke ist kein Durchkommen mehr – weder mit dem Auto noch mit dem Rad oder zu Fuß. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ist marode. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Am Montag ist die Baustelle eingerichtet worden: Zweieinhalb Jahre lang ist die Neckarquerung jetzt gesperrt.

Esslingen - Gähnende Leere am helllichten Tag: Das dürfte es bislang kaum gegeben haben auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke. Doch am Montagvormittag sind lediglich an den Zufahrten zur Brücke Menschen in Arbeitsanzügen oder Warnwesten zu sehen. Sie errichten die Absperrungen an dem maroden Bauwerk, das in den kommenden zweieinhalb Jahren abgerissen und neu gebaut wird. Mitten auf der Neckarquerung aber herrscht ungewohnte Stille.