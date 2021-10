Die Corona-Lage in Stuttgart Amtsleiter will Maskenpflicht an Schulen beibehalten

Trotz einer vergleichsweise hohen Inzidenz in Stuttgart sei die Lage „kontrolliert“, sagt der Gesundheitsamtsleiter. Die Maskenpflicht in Schulen will er beibehalten. Impfbusse soll es weiter geben, besetzt mit niedergelassenen Ärzten.