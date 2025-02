Brücken in Esslingen: Esslinger Kult: Alicensteg vor dem endgültigen Aus?

1 Nicht schön, aber beliebt. Legal ist die Fußgängerbrücke schon seit zehn Jahren nicht mehr begehbar. Foto: Roberto Bulgrin

Vielfach abgeschrieben und doch immer wieder zu neuem Leben erwacht: Der seit zehn Jahren gesperrte Alicensteg über den Neckar und die B 10 hat fast schon Kultstatus in Esslingen. Aber jetzt droht ihm das endgültige Aus.











Es war eher eine Randnotiz in der Neujahrsrede von Matthias Klopfer. Der Alicensteg in Esslingen, der den Merkelpark mit dem Zollberg verbindet, hat eine imposante Geschichte und genießt einen hohen Stellenwert in der Esslinger Bürgerschaft. Die Entscheidung über die Zukunft der ohnehin seit einem Jahrzehnt gesperrten Brücke verlagerte Klopfer in dieser Rede in die späten 2030er Jahre.