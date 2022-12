1 Der Steg zur Neckarinsel Foto: Roberto Bulgrin

Gute Nachrichten für Spaziergänger und Besucher des Tierparks Nymphaea und des Eisstadions: Die Arbeiten am Holzsteg zur Neckarinsel in Oberesslingen sollen vor Weihnachten abgeschlossen werden.















Link kopiert

Eine Brücke ins Nirgendwo soll es nicht werden. Die Arbeiten am Holzsteg zur Neckarinsel in Oberesslingen liegen im Zeitrahmen. Am Montag, 19. Dezember, werde die Hauptbauwerksprüfung stattfinden, erklärt Michael Botsch von der Pressestelle der Stadt Esslingen. Sollten sich dabei keine verkehrsrelevanten Mängel ergeben, werde die Brücke wie geplant am Donnerstag, 22. Dezember, wieder für Fußgänger und Radfahrer geöffnet und die Sperrung aufgehoben. Bis Dienstag werde sich zeigen, ob dieser Termin eingehalten werden könne. Zuvor würde nach die Unterholzkonstruktion mit dem GFK-Belag ergänzt. Die Sanierungsarbeiten hatten zu Sperrungen und Einschränkungen geführt, von denen Ausflügler, Freizeitsportler, Vereinsmitglieder oder Spaziergänger betroffen sind. Auf der Neckarinsel befinden sich auch der Schwimmsportverein, das Eisstadion, die Kanu-Vereinigung und der Tierpark Nymphaea.

Unsere Empfehlung für Sie Oberesslinger Neckarinsel Neuer Holzsteg schwebt ein Drei Kräne und eine Fachfirma arbeiten daran, dass die Verbindung auf die Oberesslinger Neckarinsel noch vor Weihnachten wieder steht.

Seit August wird der 1990 erbaute Rad- und Fußgängersteg in Oberesslingen saniert. Denn nach Angaben der Stadt Esslingen wurden im Herbst letzten Jahres Mängel an dem Bauwerk festgestellt, die die Standsicherheit beeinträchtigen und nun beseitigt werden sollen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 1, 6 Millionen Euro.