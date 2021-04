Besondere „Brückentage“ am Rossneckar

Brücke in Esslingen

1 Foto: Stadt Esslingen

Die marode Brücke zwischen Mettingen und der Innenstadt wird abgerissen und bis Juli neu gebaut.

Esslingen - Der gute alte Schlager mit dem Titel „Über sieben Brücken musst du geh’n“ müsste in Esslingen aufgrund der besonderen Verhältnisse in „Über sieben Brücken kannst du nicht geh’n“ umbenannt werden. Denn nach den Oster­ferien beginnen auch an der Fußgänger- und Radbrücke über den Rossneckar zwischen dem Stadtteil Mettingen und der Innenstadt die Bauarbeiten. Sie werden sich nach Angaben des städtischen Pressereferats bis Anfang Juli hinziehen und Umleitungen zur Folge haben.