Brücke im Kreis Esslingen: Vorarbeiten für Sanierung der Aichtalbrücke – Bundestraße bleibt frei

1 Die Aichtalbrücke zählt zu den maroden Verkehrsbauwerken, die der Bund durch Neubauten ersetzen will. Foto: Ines Rudel

Die Aichtalbrücke im Kreis Esslingen soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür finden ab 19. August erste Vorarbeiten statt. Die B 312 muss dafür nicht gesperrt werden.











Der Bund will in den kommenden Jahren in Baden-Württemberg 31 marode Brücken neu bauen – darunter auch die Aichtalbrücke im Zuge der Bundesstraße 312. Diese sei „bedeutend für die Infrastruktur in der Region. Daher hat der Ersatzneubau der Aichtalbrücke hohe Priorität“, teilt das Regierungspräsidium mit. Der Baubeginn wird zwar voraussichtlich frühestens im Jahr 2028 erfolgen, doch schon in diesen Tagen stehen wichtige Vorabmaßnahmen an.

Bevor die Bautrupps anrücken können, müssen zunächst verschiedene Fachgutachten eingeholt und mit allen beteiligten Stellen abgestimmt werden. Unter anderem braucht es ein Baugrundgutachten. Dafür sind sogenannte Erkundungsbohrungen erforderlich. Konkrete Termine, wann diese stattfinden werden, stehen zwar noch nicht fest, die Weichen dafür werden jetzt aber gestellt. Nach Angaben der Stuttgarter Behörde sollen von Dienstag, 19. August, bis voraussichtlich Freitag, 29. August, erste Vorarbeiten stattfinden.

Vorerst keine Sperrung der Aichtalbrücke

Zunächst werden die sogenannten Erkundungspunkte vor Ort besichtigt und markiert. Zudem findet eine erste Überprüfung statt, ob sich im Erdreich möglicherweise noch nicht gezündete Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Die gute Nachricht für Autofahrer lautet: Die vielbefahrene Bundesstraße auf der Brücke über die Aich muss hierfür nicht gesperrt werden. Bodenuntersuchungen müssten darüber hinaus auch auf Privatgrundstücken vorgenommen werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner seien darüber bereits informiert worden, heißt es.

Bauwerk im Kreis Esslingen ist in Risikogruppe eingeordnet

Die 1161 Meter lange Aichtalbrücke, Baujahr 1960, ist in die Jahre gekommen und wurde nach dem Einsturz der ebenfalls in Spannstahltechnik erbauten Dresdner Carolabrücke im September 2024 in eine Risikogruppe eingeordnet. Ihr Neubau wird vorangetrieben, da sie als wichtiger Verkehrsknotenpunkt gilt.

Um die Bürgerschaft umfassend über das Vorhaben zu informieren und Fragen beantworten zu können, laden die beauftragte Arbeitsgemeinschaft, das Regierungspräsidium und die Stadt Aichtal zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 6. Oktober, um 18.30 Uhr in die Festhalle Aich ein.﻿