Bruckenwasenfest Plochingen: Der Landschaftspark macht sich bunt

1 Am Wochenende ist wieder eine Menge geboten in den Plochinger Neckarauen – bei hoffentlich trockener Witterung Foto: /Karin Ait Atmane

Dampfzügle, Frühlingsmarkt und vieles mehr warten am Wochenende beim traditionellen Plochinger Bruckenwasenfest auf die Gäste.











Ohne den Bruckenwasen würde etwas fehlen. Die Stadt Plochingen feiert deshalb jedes Jahr Anfang Mai ihren Landschaftspark und erinnert damit auch an die Landesgartenschau im Jahre 1998, in der er seinen Ursprung hatte. Dieses Jahr ist am kommenden Wochenende am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr wieder eine Menge geboten in den Plochinger Neckarauen.