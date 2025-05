Bruckenwasenfest in Plochingen: Gartenschau-Feeling kommt zurück

Bruckenwasenfest in Plochingen

1 Mit Dampf übers Gelände Foto: Karin Ait Atmane

Beim Bruckenwasenfest lockt an diesem Wochenende wieder ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Um die Lust am Gärtnern geht es auch. Was genau ist geboten?











Link kopiert

Das Bruckenwasenfest bringt alle Jahre Sport, Spiel und Bewegung aufs ehemalige Plochinger Gartenschaugelände. An diesem Wochenende, Samstag, 10., und Sonntag, 11. Mai, von 11 bis 18 Uhr laden die Vereine, das Kulturamt, Stadtmarketing Plochingen und weitere Beteiligte wieder dazu ein.

Der Spielplatz „Kontiki“ wird derzeit saniert, ist aber nach Angaben der Stadtverwaltung in Teilen – insbesondere der Kleinkindbereich und einige Wasserelemente – schon fertig und zugänglich. Das Fest bietet aber ohnehin eine Vielfalt anderer Möglichkeiten für Erwachsene und Kinder. Sie können mit dem Dampfzügle fahren, sich im Feuerlöschen üben, sich an einer Spielstraße austoben, durch ein Labyrinth navigieren oder mit Bambus bauen. Im Bärenhospital des DRK Plochingen-Hochdorf dürfen Stofftiere verarztet werden, gleichzeitig gibt der Verein, der heuer sein 155-jähriges Bestehen feiert, Einblick in seine Arbeit.

Unsere Empfehlung für Sie Unterbringung in Plochingen Weitere Container für Geflüchtete werden gebraucht Für die Flüchtlingsunterbringung in Plochingen wird ein zusätzlicher Container beschafft. Eine Aufstockung der bestehenden Unterkunft war wegen der Statik nicht möglich.

Weitere Angebote sind Schleudersegler und Wasserspiele, eine Labyrinth-Hüpfburg und Kreatives wie Buttons gestalten. Boulespielen oder Blitzschach, Bogenschießen, Bubble-Balls oder Percussion-Workshops locken ebenfalls, wobei nicht alle Aktionen an beiden Tagen stattfinden. Das detaillierte Programm mit den Uhrzeiten kann unter Aktuelles auf www.plochingen.de nachgelesen werden.

Musikalische und andere Auftritte gibt es im historischen Musikpavillon, Vorführungen mit Hunden beim Verein für Deutsche Schäferhunde. Der Lust am Gärtnern frönt der kleine Frühlingsmarkt. Das Umweltzentrum Neckar-Fils bietet neben einer Ausstellung über „die Superheldin unter den Insekten“ – die Hummel – auch eine Pflanzentauschbörse; beim Nabu geht es um Pflanzenbestimmung, beim Obst- und Gartenbauverein um Tomaten. Einzelveranstaltungen sind der Ökumenische Gottesdienst am Sonntag von 10 bis 11 Uhr und im Anschluss daran die Familienaktion „Sing Along“.

Am besten Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Speisen und Getränke erhält man bei den Gastronomen und darüber hinaus teilweise bei den Vereinen oder Ständen. Da Parkplätze direkt am Gelände fehlen, raten die Veranstalter zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln; der Landschaftspark liegt rund zehn Gehminuten vom Bahnhof Plochingen entfernt. Am Sonntag ab 11 Uhr kann auch bei Decathlon in der Filsallee geparkt werden, von wo aus ein Pendelbus zum Festgelände fährt.