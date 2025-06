Broadway-Auftritte: Tom Felton kehrt als Draco Malfoy zurück

1 Als Draco mit platinblondem Haar - privat auch ohne Foto: Will Oliver/EPA/dpa

Nach 15 Jahren kehrt Tom Felton als Draco Malfoy in «Harry Potter» zurück – allerdings nicht auf die Leinwand.











Link kopiert

New York - Der britische Schauspieler Tom Felton, bekannt aus den "Harry Potter"-Filmen in der Rolle des Draco Malfoy, übernimmt ab November erneut die Rolle des blonden Rivalen von Harry Potter – diesmal auf einer Broadway-Bühne. Der 37-Jährige feiert damit sein Broadway-Debüt in der Produktion "Harry Potter and the Cursed Child", wie der Schauspieler mitteilte. Die limitierte Spielzeit soll mehrere Monate bis März andauern.

Das Theaterstück spielt 19 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Geschichte. Draco ist inzwischen Vater und schickt gemeinsam mit Harry, Ron und Hermine sein Kind nach Hogwarts.

Felton ist der erste Schauspieler aus dem Film-Ensemble, der in einer Hauptrolle der Broadway-Produktion zu sehen ist. Nach dem Ende der "Harry Potter"-Reihe spielte Felton unter anderem in "Planet der Affen: Prevolution". 2022 veröffentlichte er seine Memoiren unter dem Titel "Beyond the Wand".