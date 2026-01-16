«Britpop» drei Wochen früher: Robbie Williams überrascht mit früher Album-Veröffentlichung

1 Robbie Williams hat ein neues Album auf den Markt gebracht. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Lange mussten die Fans des britischen Stars auf ein neues Album warten. Nun gibt es wieder neue Musik von Robbie Williams - und das deutlich früher als angekündigt.











London - Überraschung für die Fans: Der britische Superstar Robbie Williams hat sein Album "Britpop" drei Wochen früher als geplant veröffentlicht. Es habe lange genug gedauert, begründete der 51-Jährige in einem Videobeitrag auf Instagram seine Entscheidung. Deswegen wolle er nicht mehr warten und sein 13. Studioalbum schon jetzt veröffentlichen. Es ist die erste Platte des Sängers seit sieben Jahren.

Mehrere Lieder sind den Fans bereits bekannt, darunter etwa der Song "Rocket", bei dem Heavy-Metal-Legende Tony Iommi von Black Sabbath mit einem Gitarrensolo zu hören ist. Für die Platte konnte er etwa auch Coldplay-Frontmann Chris Martin gewinnen.

Eigentlich sollte "Britpop" bereits im Oktober 2025 erschienen, dann verschob Williams die Veröffentlichung jedoch. Grund dafür sei eine Überschneidung mit Taylor Swifts Album "The Life of a Showgirl", sagte Williams seinerzeit. Mit dem Hype um den US-Superstar könne niemand mithalten. Williams hat es nach eigener Aussage auf Platz 1 der britischen Albumcharts abgesehen. Sollte ihm das gelingen, würde er die Beatles übertreffen. Derzeit haben beide 15 Nummer-Eins-Alben.

Konzert in Deutschland geplant

Mit dem Albumtitel weckt der 51-jährige Brite Erinnerungen an die 90er Jahre, als nicht nur er, sondern auch viele Britpop-Bands wie Oasis zu Symbolen einer Cool-Britannia-Welle wurden. "Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte", sagte Williams im vergangenen Jahr bei der Ankündigung der Platte.

Für seine einzigen beiden Deutschlandkonzerte tritt der Brite am 5. und 6. Juni auf die Bühne der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. 2024 hatte der 51-Jährige sieben große Konzerte in Deutschland gegeben. Für dieses Jahr ist bisher eine Großbritannien-Tour mit vier Terminen angekündigt. Im Sommer will Williams unter anderem auf Festivals in Belgien, Luxemburg und Dänemark spielen.