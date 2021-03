5 Mitarbeiterinnen des britischen Gesundheitsdienstes NHS gedenken am St Thomas' Hospital der Corona-Toten. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa Foto: dpa

Mehr als 125.000 Menschen sind in Großbritannien bereits mit oder an Corona gestorben. Das ruft auch die Royals auf den Plan.

London - Zum Jahrestag des ersten Corona-Lockdowns in Großbritannien hat das Königshaus der Opfer der Pandemie gedacht.

"Während wir uns auf eine strahlendere gemeinsame Zukunft freuen, legen wir heute eine Pause ein, um über Trauer und Verlust nachzudenken, die so viele Menschen und Familien weiterhin empfinden, und würdigen den unermesslichen Dienst derer, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben", heißt es in einer Mitteilung von Queen Elizabeth II. (94).

Die Königin schickte die Botschaft gemeinsam mit einem Blumengruß an das Krankenhaus St Bartholomew's in London. Dort war ihr Mann Prinz Philip (99) vor wenigen Wochen am Herzen operiert worden.

Die Menschen im Vereinigten Königreich waren aufgerufen, der mehr als 125.000 Corona-Toten mit einer Schweigeminute zu gedenken. Auch andere ranghohe Mitglieder der Royal Family meldeten sich zu Wort. "Wir alle haben uns von dem Einfallsreichtum inspirieren lassen, den wir erlebt haben, sind dankbar für die Hingabe, die so viele gezeigt haben, und unbeschreiblich bewegt von den Opfern, die wir gesehen haben", sagte Prinz Charles in einer Videobotschaft. Der Thronfolger ist Schirmherr der Hospiz-Organisation Marie Curie.

Sein Sohn Prinz William beteiligte sich gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Kate in der Westminster Abbey an der Schweigeminute. Die weltberühmte Londoner Kathedrale dient als Impfzentrum. William (38) erzählte freiwilligen Helfern, Kate (39) und er seien noch nicht geimpft worden. "Aber Ihr seid so schnell, dass es nicht mehr lange dauern wird", sagte der Queen-Enkel.

Kate fragte eine pensionierte Krankenschwester, ob die Menschen Angst vor der Impfung hätten. "Einige weinen, einige sind erleichtert, einige glücklich. Aber niemand hat abgelehnt", berichtete Sandy Thwaites. Im Vereinigten Königreich haben bisher etwa 28 Millionen Menschen eine erste Dosis erhalten, das ist rund die Hälfte der Erwachsenen.

Eine freudige Botschaft an einem ansonsten nachdenklichen Tag gab es aber auch noch: Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie wurde 30. "Wir wünschen Prinzessin Eugenie heute alles Gute zum Geburtstag", twitterte der Buckingham-Palast zu einem Bild der lächelnden Jubilarin. Garniert wurde der Tweet mit einem Kuchen- und einem Luftballon-Emoji.

Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew, dem dritten Kind von Königin Elizabeth II., und seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson. Sie wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter - Sohn August ist der neunte Urenkel der Queen.

