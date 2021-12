1 Monika Fröhlke und ihre Söhne Matthias und Denis Kegreiß (von links) helfen dem viel beschäftigten Weihnachtsmann. Foto: Roberto Bulgrin

Es hat sich bis in die Pfalz herumgesprochen: Mit einem Briefkasten in ihrem Vorgarten wollen zwei Brüder aus Esslingen Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten. Eingeworfene Post wird vom Weihnachtsmann beantwortet.















Link kopiert

Esslingen - Man kann das Haus in der Magdeburger Straße in Esslingen eigentlich kaum übersehen, so hell strahlen die Weihnachtsmänner, Lichterketten und Schneemänner im Vorgarten. Und so kam es, dass sogar der Weihnachtsmann auf die bunten Lichter aufmerksam wurde, als er bei einem Spazierflug in seinem Rentierschlitten über Esslingen flog.