„Liebe Kunden, bis auf Weiteres ist derzeit die Annahme von Paketen und Briefen leider nicht möglich. Nur Abholung möglich.“ So steht es seit dem 25. August in schöner Handschrift auf einem kleinen Plakat neben jener Tür, die im Bonus-Supermarkt in Stetten zum Nebenraum führt, in dem eine kleine Postfiliale untergebracht ist. Allein diese Einschränkung hat im Teilort von Leinfelden-Echterdingen schon Unmut ausgelöst. Nun steht aber fest, dass diese Post-Filiale komplett geschlossen wird.

Zum 1. September wird der Betrieb eingestellt, teilt Marc Mombauer, ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group, mit. Bis dahin würden noch eingelagerte Sendungen ausgehändigt. „Benachrichtigte Briefe und Frachtsendungen werden vorübergehend in Leinfelden-Echterdingen, Bernhäuser Straße 8, ausgegeben“, erklärt er.

Massiver Mangel an Mitarbeitenden

Die Stettener Post-Filiale gibt es seit dem März 2020, so lange wie diesen Bonus-Markt. Der Hintergrund der Schließung nach nur zweieinhalb Jahren: ein akuter Mangel an Mitarbeitenden. Karsten Fischer, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft für Schulung und berufliche Reintegration (SBR), die die Bonus-Märkte betreibt, findet klare Wort: „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, wir drehen uns im Kreis.“ Am Post-Schalter habe er stets eigenes Personal eingesetzt, nun aber sei der Mangel an Leuten „massiv, massiv, ganz schlimm grad“. Die Gründe für den Schwund seien vielfältig: Corona und andere Krankheiten, Urlaub, Renteneintritt.

Damit wird das Netz an Postfilialen immer dünner. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass auch die Postbank-Filiale an der Jahnstraße in Stuttgart-Degerloch, in der auch eine klassische Post-Filiale integriert ist, im Lauf des Jahres 2023 geschlossen wird. Damit das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen vor Ort auch in Zukunft bestehen bleibt, sucht die Deutsche Post derzeit nach einem Partner, der in der näheren Umgebung eine Partner-Filiale betreiben will. In der Regel sind das Einzelhandelsgeschäfte. „Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist“, wird versprochen.

Neue Packstation in Stetten

Aktuell werden laut Karsten Fischer im gelb eingerichteten Nebenräumchen in Stetten noch Restarbeiten durchgeführt, „da wird aber nichts mehr gebracht“. Er habe der Deutschen Post angeboten, die Räumlichkeiten kostenlos mit eigenem Personal weiternutzen zu dürfen, auch das sei offenbar keine Option gewesen. Immerhin: In Stetten wird nun eine neue DHL-Packstation aufgebaut, wo registrierte Kunden rund um die Uhr Pakete einliefern und in Empfang nehmen können. Die Packstation mit 81 Fächern wird an der Adresse Höfer Äcker 3 stehen, also auf dem Lidl-Areal, und an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich sein.