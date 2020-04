Das Backhaus Zoller hat sich zur Eröffnung der neuen Backstube am Charlottenplatz Esslingen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Alle Brezel-Einnahmen der ersten drei Tage spendete das Backhaus Zoller an die benachbarte Johanneskirchengemeinde. Bei der Aktion kamen 500 Euro zusammen. Pfarrer Christof Hermann war äußerst erfreut und wusste auch direkt wofür er die Spende nutzen möchte: „Wir bieten jeden Freitag in unserem Gemeindehaus am Charlottenplatz gemeinsam mit dem Verein Heimstatt ein kostenloses Frühstück für Menschen aus sozial schwierigen Verhältnissen an. Dieses Frühstück ist immer gut besucht. Da können wir die 500 Euro von Backhaus Zoller als Unterstützung sehr gut gebrauchen. Bei diesem Frühstück geht es zum einen darum, dass die Betroffenen ein reichhaltiges und gesundes Frühstück erhalten, zum anderen um Gespräche und wichtige Beratungs-Kontakte, die ihm Rahmen des Frühstücks ermöglicht werden. Das alles ist jedoch nur möglich, weil ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen sich zuverlässig um die Zubereitung des Frühstücks kümmert.“ Auch das Backhaus Zoller freut sich darüber die Johanneskirche unterstützen zu können „Als Esslinger Traditionsunternehmen stehen wir seit 1898 für bestes Handwerk und hohe Qualitätsorientierung. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und haben der Region viel zu verdanken,“ so Jörg Zoller.

