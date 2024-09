Brezel Race in Stuttgart: Ganz Stuttgart ist im Fahrradfieber

1 Nach dem Zieleinlauf ist die Freude bei den Freizeitradlern groß. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Rund um das Brezel Race herrschte am Sonntag in der Innenstadt eine ausgelassene Stimmung. Auch die 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auf den beiden unterschiedlich langen Runden von Stuttgart nach Böblingen und zurück Spaß.











Freudestrahlend streifen am Sonntag zahlreiche Männer und Frauen mit ihren Fahrrädern durch die Stuttgarter Innenstadt, nachdem sie über die Ziellinie beim Brezel Race gefahren sind. „Das war wirklich ein tolles Erlebnis, wann hat man sonst in Stuttgart die Möglichkeit, auf gesperrten Straßen zu fahren. Wenn so ein Rennen schon vor der Haustüre stattfindet, fahr ich auch mit. Einziger Nachteil heute war, dass es etwas kalt war“, sagt Merle, die in Stuttgart arbeitet und in der Woche rund 120 Kilometer Strecke auf ihrem schwarz-violetten Rennrad zurücklegt.