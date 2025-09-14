Brezel Race in Stuttgart: Das sind die Bilder vom Start des Radrennens

18 Stuttgarts OB Nopper gab den Startschuss beim Brezel Race. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

﻿ Ein Feiertag für Radsportbegeisterte in Stuttgart: Am Sonntag fand das Brezel Race durch Stuttgart und die Region statt. Los ging es um 8.45 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße, wo der Stuttgarter OB Frank Nopper den Startschuss für rund 4000 Radfahrerinnen und Radfahrer gab.

Doch zunächst schaute es gar nicht gut für die Teilnehmenden aus, denn in der Nacht und am Morgen sorgte der Regen für die eine oder andere Sorgenfalte bei den Radsportfans. Allerdings hatte der Wettergott ein Einsehen, und pünktlich zum Start kam sogar die Sonne raus. Und so konnten alle Teilnehmenden trockenen Fußes in die Pedale treten.

So sieht die Strecke des Brezel Race 2025 aus. Foto: Inflame Events

Wir haben die Bilder vom Start – klicken Sie sich durch.

Beim Brezel Race werden zwei verschiedene Rundstrecken angeboten. Über 121,2 Kilometer geht es am Sonntagvormittag vom Start an der Theodor-Heuss-Straße über:

• Bad Cannstatt

• Untertürkheim

• Esslingen

• bis nach Ebersbach an der Fils

Hobby-Radsportler, die sich nur die 58 Kilometer lange Runde zutrauen, biegen in Obertürkheim ab und fahren über Kernen-Rommelshausen in Richtung Fellbach. Von dort aus führt sowohl die kurze als auch die lange Strecke über Aldingen wieder nach Stuttgart zurück. In Münster biegt der Tross vom Neckar ab, über den Killesberg geht es zum Rotebühlplatz zurück. Die letzten Fahrerinnen und Fahrer werden gegen 15.30 Uhr im Ziel erwartet.