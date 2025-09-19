Breuningerland Sindelfingen: Erster Kunde seit 4 Uhr auf den Beinen - Ansturm auf neues iPhone

Erster Kunde seit 4 Uhr auf den Beinen - Ansturm auf neues iPhone

9 Lange Schlangen vor dem Apple Store Foto: Langner

An diesem Freitag erscheint das neue iPhone 17. Am Apple Store im Breuningerland Sindelfingen standen die ersten Interessenten bereits in aller Frühe.











Als sich um 8 Uhr die Türen des Apple Stores im Breuningerland öffnen, wird der erste Kunde mit Applaus empfangen. Bereits um 4 Uhr war der Sindelfinger aufgestanden, um schnell vor Ort zu sein. Und er ist nicht der einzige Fan. Kurz vor Ladenöffnung zieht sich die Schlange der Wartenden rund 30 Meter weit – auch bei iPhone Nummer 17 scheint der Hype nahezu ungebrochen. Weil die neue Version an diesem Freitag erscheint, hat der Apple Store im Breuningerland Sindelfingen – der einzige in Baden-Württemberg – extra zwei Stunden früher als sonst geöffnet.

Da mit einem erhöhten Andrang zu rechnen war, steht mehr Sicherheitspersonal bereit, zudem sind Absperrbänder für die Warteschlange in der Ladenstraße gezogen.

Die Interessenten kommen aus der ganzen Region, darunter eine Fotografin aus Rutesheim. Die Kamera des iPhones sei so gut, dass sie immer gleich ein neues kaufen wolle, erläutert sie.

Um 8 Uhr öffnen sich die Ladentüren. Foto: Langner

Als der Apple Store im September 2012 erstmals aufmachte, fiel der Eröffnungstag auf den Release des iPhone 5. Damals hatte der erste Kunde in der Schlange schon am Abend vor der Eröffnung auf einer Isomatte vor dem Center sein Nachtlager aufgeschlagen, um als erster eines der neuen Geräte zu ergattern.