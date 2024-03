Breuninger-Aus in Reutlingen: Breuninger schließt – Beschäftigte und Handel leiden

Breuninger-Aus in Reutlingen

1 Breuninger in der Reutlinger Innenstadt (Archivbild). Foto: /Eibner

Nach 25 Jahren hört Breuninger in Reutlingen auf. Für die Stadt ist die schlechte Nachricht auch eine Klatsche für die Standortpolitik. Was geschieht jetzt mit den Beschäftigten? Und was bedeutet es für den Reutlinger Handel?











Als Breuninger am Mittwoch bekannt gab, sein Kaufhaus in Reutlingen zum Jahresende zu schließen, kam das auch für Christian Wittel völlig überraschend. Wittel ist Vorsitzender von RT-Aktiv, einer Gemeinschaft von rund 110 Händlern, Gastronomen, Hoteliers und Hausbesitzern, die sich seit Jahren für ein besseres Einkaufserlebnis in der Reutlinger City einsetzen. Breuninger sei auf dem Marktplatz ein Platzhirsch und einer der Top-Besuchermagneten, betont Wittel. „Das Aus ist ein Rückschlag für den Handel und die Attraktivität der Innenstadt.“