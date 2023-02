1 Die Feuerwehr dämmte die Verschmutzung mit Ölsperren ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Ein Angler hatte die Verschmutzung der Flüsse in Bretten bemerkt und die Sicherheitskräfte alarmiert. Die Feuerwehr musste Ölsperren errichten. Jetzt ist klar, was zuvor passierte.















Nachdem die Verschmutzung von zwei Flüssen in Bretten (Kreis Karlsruhe) mit Öl entdeckt worden war, ist nun der Grund dafür bekannt. Laut Polizeibericht von Montag, soll es in der vergangenen Woche zu einem technischen Defekt an einer Kraftstoffleitung auf dem Betriebshof einer Firma zwischen Bretten und Knittlingen (Enzkreis) gekommen sein. In der Folge seien die Flüsse Saalbach und Weißach mit 100 bis 200 Litern Diesel verschmutzt worden.

Am Dienstagabend vergangener Woche hatte ein Zeuge aus dem örtlichen Anglerverein die Verschmutzung bemerkt und am nächsten Morgen die Sicherheitskräfte informiert. Die Feuerwehr errichtete daraufhin vier Ölsperren. So sei die Verschmutzung laut Polizei weitestgehend eingedämmt worden.