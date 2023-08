1 Drei Feuerwehrmänner wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Auf einer Einsatzfahrt in Bretten ist ein Wagen der Feuerwehr im Straßengraben gelandet. Drei Feuerwehrmänner wurden verletzt.















Ein Feuerwehrfahrzeug ist auf einer Einsatzfahrt in Bretten (Kreis Karlsruhe) am Freitag im Straßengraben gelandet. Dabei verletzten sich drei Feuerwehrmänner, einschließlich der Fahrer, leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Der Fahrer verlor ersten Erkenntnissen nach beim Überholvorgang auf einer Bundesstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern und kollidierte mit mehreren Leitplanken. Das Fahrzeug kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Menschen oder Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden.