1 Cellcentric will 2026 in Weilheim mit der Serienproduktion von Brennstoffzellen für den Schwerlastverkehr beginnen. Foto: Cellcentric/Cellcentri

Ohne neue Flächen für die Transformation droht der wirtschaftliche Niedergang rund um Stuttgart, meint Kai Holoch.















Die Erleichterung in der Region Stuttgart ist groß. Zwar ist das Projekt Cellcentric immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Noch fehlen sechs Prozent aller Grundstücksflächen. Aber die Chancen, dass das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo am Albrand eine der europaweit größten Produktionsstätten für Brennstoffzellen bauen kann, sind erheblich gestiegen. Dem Weilheimer Bürgermeister Johannes Züfle ist es offenbar gelungen, einen Weg zu finden, auch jene Grundstücksbesitzer, die ihre Flächen zunächst nicht verkaufen wollten, so zeitnah mit ins Boot zu holen, dass sich die zeitlich ehrgeizigen Cellcentric-Pläne verwirklichen lassen.