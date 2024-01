Brennstoffzellenfabrik in Weilheim: Letzter Eigentümer unterschreibt: grünes Licht für Cellcentric

1 So soll das neue Industriegebiet Rosenloh einmal aussehen – mit Cellcentric als Hauptnutzer. Foto: Stadt Weilheim

Jetzt hat auch der letzte Eigentümer seine Flächen im Weilheimer Gewerbegebiet Rosenloh verkauft. Damit ist der Weg für eine der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten Europas frei.











Es ist ein Meilenstein für das Projekt. Am Freitag hat nun auch der allerletzte Eigentümer, der noch zentrale Flächen im neuen Gewerbegebiet Rosenloh in Weilheim (Kreis Esslingen) besaß, seine Grundstücke an die Stadt verkauft. Damit rückt die Realisierung einer der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten in Europa einen entscheidenden Schritt näher.