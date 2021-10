1 Mit dem Mercedes-Benz GenH2 Truck hat Daimler Truck ein Konzept für ein brennstoffzellenbetriebenes Langstreckenfahrzeug entwickelt. Foto: Daimler Truck AG

Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck AG und Volvo Group, will in Weilheim an der Teck eine der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten in Europa entstehen lassen. Was steckt hinter hinter dieser Technologie?















Stuttgart - Eine der größten Brennstoffzellen-Fertigungen in Europa wolle Cencentric bis 2025 aufbauen, bekräftigte Daimler-Truck-Chef Martin Daum am vorigen Freitag bei der außerordentlichen Hauptversammlung. Daimler will damit einer Technologie einen großen Schub verleihen, an der seit Jahrzehnten geforscht wird. Ein Überblick.