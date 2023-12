Brennstoffzelle: Cellcentric: Notartermin erst im Januar

1 Vorerst muss Cellcentric mit dem Standort in der Esslinger Pliensauvorstadt weiter planen. Foto: Cellcentric

Die Hoffnungen der Stadt Weilheim, die Grundstücksfragen zur Ansiedlung der Brennstoffzellenfirma Cellcentric noch im laufenden Jahr klären zu können, haben sich zerschlagen. Die Stadt teilt mit, dass der letzte Grundstücksbesitzer, der seine Flächen noch nicht verkauft hat, seinen Notartermin in dieser Woche abgesagt hat.

Die Begründung: Er wolle das umfangreiche Vertragswerk noch einmal prüfen. Damit seien, das betont die Stadt, die Grundstücksverhandlungen aber noch nicht gescheitert. Vielmehr soll nun ein neuer Notartermin im Januar angesetzt werden. Aus dem Rathaus heißt es wörtlich: „Wir sind weiter zuversichtlich, den Vertrag im neuen Jahr finalisieren zu können.“

In der Weilheimer Gemeinderatssitzung am Dienstag hatte Bürgermeister Johannes Züfle noch verkündet, dass es am Montag und Dienstag gelungen sei, zwei der drei noch benötigten Unterschriften zu bekommen. Bei der Sitzung hatte Züfle sich noch optimistisch gezeigt, dass auch der letzte Verkäufer seinen Notartermin in dieser Woche wahrnehmen würde.