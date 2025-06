Brennpunkt Esslinger Bahnhof: „Niemand ausgrenzen“ – Treffpunkt für Obdachlosenszene gestartet

1 Talyssa Vanini und Axel Glühmann von der Eva sowie Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar und Sozialamtsleiter Marius Osswald im „Treff am Bahnhof“ (von links). Foto: Stadt Esslingen

Der Esslinger Bahnhof hat keinen guten Ruf. Mit unterschiedlichen Maßnahmen steuert die Stadt dagegen an. Dazu gehört ein neuer Container-Treffpunkt für die Wohnsitzlosenszene.











Ein weißer Modulbau auf einer Schotterfläche – die neue Begegnungsstätte in der Fleischmannstraße unweit des Esslinger Bahnhofs könnte man leicht übersehen oder für ein Baustellen-Provisorium halten. Mit Leben füllt sich der Treff aber freitagnachmittags. Dann werden draußen auch mal Biertische und Bänke aufgestellt. Das Angebot richtet sich an Personen, die im Fachjargon auch als Dauersteher bezeichnet werden – Menschen, für die der öffentliche Raum des Bahnhofs so etwas wie ihr Wohnzimmer ist, wo sie sich tagsüber mangels Alternativen mit Gleichgesinnten treffen. Die meisten verbindet der Konsum von Alkohol. Für diese Klientel soll sich nun der Container, der über ein behindertengerechtes WC und eine kleine Küche verfügt, als Anlaufstelle etablieren. Bislang ist der Treff einmal in der Woche für zwei Stunden geöffnet und wird in dieser Zeit von zwei Sozialarbeiterinnen der Evangelischen Gesellschaft betreut (Eva). Im Februar ist das Projekt gestartet. „Es läuft sehr gut an und die Resonanz ist positiv“, sagt Axel Glühmann, Abteilungsleiter der Dienste für Menschen in Armut, Wohnungsnot und Migration bei der Eva.