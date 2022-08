1 Komfortöfen sind eine feine Sache, doch das Holz dazu wird teurer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer den alten Ofen aus dem Keller holt oder einen neuen Kaminofen in sein Wohnzimmer eingebaut hat, muss für Brennholz künftig tiefer in die Tasche greifen. Es muss mit Lieferstopps in den kommenden Monaten gerechnet werden.















„Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Brennholz können wir momentan keine Aufträge mehr zur Auslieferung und Abholung entgegennehmen. Der Bestelleingang der letzten Wochen war enorm, so dass wir eine Warteliste anlegen mussten“ – wer sich in den vergangenen Monaten an den Holz- oder Koksofen der Großeltern erinnerte angesichts der aktuellen Diskussion über steigende Energiepreise oder wer sich für einige Euros zusätzlich in den vergangenen Jahren einen Kaminofen in seine Wohnlandschaft hat einbauen lassen, der muss nun enttäuscht feststellen: Auch hier kennen die Preise nur einen Weg, und zwar den nach oben.