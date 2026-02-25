Bremsmanöver in Böblingen: Busfahrer muss in die Eisen steigen – eine Passagierin verletzt sich dabei

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In Böblingen bringt ein 59-Jähriger durch eine Vollbremsung seinen Linienbus kurz vor einem Radfahrer zum Stehen. Eine Frau im Bus prallt aber mit dem Gesicht gegen eine Kopfstütze.











In Böblingen ist ein Busfahrer am Montag zu einem Bremsmanöver gezwungen worden. Der 59-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Linienbus von der Parkstraße kommend auf der Tübinger Straße unterwegs. Als er im Begriff war die Kreuzung mit der Berliner und der Stettiner Straße bei Grün zu passieren, überquerte ein noch unbekannter Fahrradfahrer die Tübinger Straße, berichtet die Polizei.

Der 59-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und konnte den Bus einige Meter vor dem Radfahrer stoppen. Eine 38-jährige Businsassin hingegen stieß gegen eine Kopfstütze im Bus und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte radelte indes davon. Die 38-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13-25 00, E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet um Zeugenhinweise.