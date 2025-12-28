Breitwiesenschule Hochdorf: Elternanteil für Mensaessen steigt im nächsten Jahr
1
Das Mittagessen wird teurer. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im kommenden Jahr steigen die Preise für die Mittagessen in der Hochdorfer Breitwiesenschule. Warum das nötig ist und was jetzt gezahlt werden muss.

Ab dem 1. Januar 2026 steigen in der Mensa der Hochdorfer Breitwiesenschule die Preise für die Mittagessen. „Die Mensa ist seit September 2023 in Betrieb. Seitdem haben sich die Kosten deutlich verändert“, erklärt Dörthe Wimmer, Leiterin des Haupt- und Ordnungsamts. Der Dienstleister apetito catering Education, der die Mensa seit Inbetriebnahme bewirtschafte, werde deshalb die Verpflegungspreise erhöhen. Ein Mittagessen in der Mensa für Kinder der Kinderhäuser werde künftig 5,30 Euro, ein Mittagessen für Schulkinder 5,80 Euro kosten.

