Breitwiesenareal in Hochdorf: Neuer Dorfplatz rückt näher

Die Planungen für den neuen Breitwiesenparkplatz in Hochdorf sind auf der Zielgeraden. Auf dem Areal, welches in Zukunft auch als Dorf- und Festplatz dienen soll, werden durch den Umbau insgesamt über 90 Parkplätze entstehen, erklärt Bernd Neumann vom Ingenieurbüro Geoteck. Auch zwei Behindertenparkplätze und vier Stellplätze für Elektromobile sind eingeplant. Zwei der Parkplätze mit Ladestation sollen von einem Carsharing-Unternehmen genutzt werden. Während etwa die Hälfte des Bereichs mit Betonpflaster ausgestattet wird, bleibt auf der anderen Hälfte eine Schotterschicht. Der jetzige Belag soll hierfür aufgearbeitet werden, erklärt Ortsbaumeister Helge Kerner.

Ein öffentlicher Trinkbrunnen ist vorgesehen

Es wird auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben. „Das wollen wir mit einer Servicestation kombinieren“, sagt Neumann. Eine Ladestation für Fahrräder sei bisher jedoch nicht eingeplant. Der etwas höher gelegene Aufenthaltsbereich des Dorfplatzes vor der Amalien-Residenz wird durch eine Böschung mit Bäumen vom Parkbereich abgetrennt. Hier werden auch mehrere Bänke als Sitzgelegenheiten gebaut. Während sich der Gemeinderat bereits bei der letzten Planungssitzung gegen ein Wasserfontänenfeld ausgesprochen hatte, ist ein öffentlicher Trinkbrunnen fester Bestandteil des Konzepts. „Der Trinkwasserbrunnen ist batteriebetrieben. Ein Knopfdruck aktiviert ihn“, erklärt Neumann.

Überlaufendes Wasser wird in Richtung des Regenwasserkanals oder der geplanten Baumbeete geleitet. Die Bäume stehen in einer Grube mit wasserspeicherndem Substrat, sagt Neumann. Bei Starkregen kann dieses eine gewisse Menge an Wasser aufnehmen und speichern, wodurch die Baumbeete laut Helge Kerner einen Beitrag zur Schwammstadt leisten werden. „Es freut mich, dass es zwei Bäume sogar auf den Parkplatz geschafft haben und im Sommer für Schatten sorgen können“, sagt Doris Dirmeier, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen im Gemeinderat. Auch um das Areal soll für Begrünung gesorgt werden. „Die wenigen Grünflächen, die wir haben, werden wir intensiv als Blühflächen gestalten“, sagt Ortsbaumeister Kerner.

„Die schalltechnische Untersuchung ergab, dass die Zufahrt zur Jahnstraße in Richtung des Talbachs verlegt werden muss“, erklärt der Ortsbaumeister. Künftig werde diese durch den Breitwiesenparkplatz verlaufen. Noch offen ist, wohin die Glascontainer kommen, die im Moment auf dem Gelände stehen. Durch sie sei das Areal der Müllhotspot Hochdorfs, sagt Marc Behringer von der CDU. „Es ist unser Ziel, dass die Container dort nicht mehr stehen werden“, erklärt Bürgermeister Gerhard Kuttler. Bis jetzt sei jedoch kein geeigneter Ort gefunden worden. Bislang ungeklärt ist zudem, wie es mit dem nahegelegenen Talbach weitergeht. Man müsse im Zuge des Umbaus am Breitwiesenareal auch Planungen zur Erlebbarkeit des Baches machen, sagt Thomas Zinßer (Die.Mitte). „Wie der Bach in dem Bereich ausgestattet wird, ist noch nicht abschließend beschlossen“, erklärt Bürgermeister Kuttler. Der Bau des Parkplatzes werde die bisherigen Planungen für den Talbach jedoch nicht beeinflussen.

Ende September soll das Projekt fertig sein

Für den Umbau des Breitwiesenareals rechnet die Gemeinde Hochdorf mit Kosten in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro. Die Ausschreibung der Aufträge soll im März erfolgen, der Baubeginn ist nach dem Musikfest und den Pfingstfeiertagen für Anfang Juni angesetzt, erklärt Neumann. „Das Bauende ist momentan für Ende September 2024 geplant“, erklärt er.