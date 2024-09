Breitensport-Veranstaltung: Wenn es wieder wuselt rund ums SSVE-Bad

1 Die Mitglieder des Organisationsteams haben alles im Griff und freuen sich auf den Samstag, von links: Benjamin Klotz, Alexandra Rieber, Alexander Fink und Sibylle Schmied. Foto: /Herbert Rudel

Am Samstag richten der Schwimmsportverein und Nonplusultra Esslingen auf der Neckarinsel das 4. Swim & Run der Moderne aus.











Es geht idyllisch zu an diesem Abend im SSVE-Freibad auf der Neckarinsel. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt – angenehm. Ein einsamer Badegast liegt auf seinem Handtuch unter einem der vielen schattenspendenden Bäume, weiter hinten auf der Wiese machen die Bundesliga-Wasserballer Trockenübungen. Und an einem Tisch in der Ecke sitzt eine gut gelaunte, kleine Schar an Menschen und lauscht den Worten von Sibylle Schmied und Benjamin Klotz. Sie wissen: In ein paar Tagen wird es hier nur so wimmeln. An diesem Samstag findet ab 10 Uhr das 4. Swim & Run statt, das Schmieds SSV Esslingen und Klotz’ Nonplusultra gemeinsam ausrichten. An diesem Abend ist Helfereinteilung. „Das geht schnell, es ist ein eingespieltes Team“, sagt Alexander Fink ein paar Meter abseits lächelnd, der wie Alexandra Rieber auch zum vierköpfigen Organisationsteam zählt. Alles schön paritätisch: Fink ist wie Klotz Nonplusultra-Triathlet, Rieber wie Schmied vom Schwimmsportverein. „Die wissen, was sie zu tun haben“, ergänzt Rieber beim Blick auf das Helfergrüppchen. Das alles gut organisiert ist, ändert nichts an der Fülle an Aufgaben, die zu erledigen sind.