1 Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, der Schulen, des Gemeinderats und der Verwaltung weihen die neue Halle ein. Foto: /Karin Ait Atmane

Die neue Sporthalle in Reichenbach ist jetzt in Betrieb, an der Mensa wird noch gebaut. Insgesamt investiert die Gemeinde 18 Millionen Euro. Verwaltung und Vereine haben bei dem Projekt an einem Strang gezogen.











Am Montag, kurz nach Mittag, war die Schlüsselübergabe, am Nachmittag wurde in der neuen Sporthalle am Lützelbach bereits trainiert. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das Reichenbacher Großprojekt fertig, zumindest, was den sportlichen Teil angeht.